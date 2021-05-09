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09 мая 2021, 10:52 94

В Одессе торжественно перезахоронили 15 защитников города во Второй мировой войне

09 мая 2021, 10:52 94
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Останки военных нашли благодаря участникам городских военно-исторических клубов
Останки военных нашли благодаря участникам городских военно-исторических клубов
Фото: Одесский городской совет
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В Одессе на Мемориале 412-й батареи состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти и примирения и 76-й годовщине победы над нацизмом.Во время мероприятия перезахоронили останки защитников и освободителей города.

Об этом сообщила прессслужба Одесского городского совета, пишет RegioNews.

Проект "Вахта памяти" работает с 2009 года. За это время поисковыми отрядами военно-исторических клубов "Память и слава", "Воинская доблесть" и "Варяг" были найдены и перезахоронены останки около 550 бойцов. Из них 174 – у памятника погибшим шахтерам", - рассказали в городском совете.

Погибших похоронили со всеми воинскими и христианскими почестями у памятника погибшим шахтерам. Среди 15 перезахороненных пятеро моряков.

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине.

Одесса военные 9 мая День победы похороны

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