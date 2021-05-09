В Одессе торжественно перезахоронили 15 защитников города во Второй мировой войне

Останки военных нашли благодаря участникам городских военно-исторических клубов

Останки военных нашли благодаря участникам городских военно-исторических клубов

Фото: Одесский городской совет

В Одессе на Мемориале 412-й батареи состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти и примирения и 76-й годовщине победы над нацизмом.Во время мероприятия перезахоронили останки защитников и освободителей города.

Об этом сообщила прессслужба Одесского городского совета, пишет RegioNews.

Проект "Вахта памяти" работает с 2009 года. За это время поисковыми отрядами военно-исторических клубов "Память и слава", "Воинская доблесть" и "Варяг" были найдены и перезахоронены останки около 550 бойцов. Из них 174 – у памятника погибшим шахтерам", - рассказали в городском совете.

Погибших похоронили со всеми воинскими и христианскими почестями у памятника погибшим шахтерам. Среди 15 перезахороненных пятеро моряков.

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине.