Ранение подростка в Черкассах: тренера посадили под домашний арест

В этом деле пока продолжается досудебное расследование

В этом деле пока продолжается досудебное расследование

Фото: Суспільне

Тренера тира в Черкассах, на занятиях которого ученик получил тяжелое ранение в голову, отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заместителя руководителя Черкасской окружной прокуратуры Владимира Тараненко, передает RegioNews.

По его словам, расследование уголовных дел, которые открыли правоохранители, находится в стадии стадии, когда собираются доказательства.

После того, как будет собрано достаточно доказательств, открыто материалы сторонам, уголовное производство будет направлено в суд. Если не будет завершено досудебное расследование, конечно, будет решаться вопрос о целесообразности продолжения указанной меры пресечения", - рассказал Тараненко.

Как рассказала журналистам директор детской областной больницы Наталья Волчкова, сейчас состояние подростка стабильно тяжелое, он находится в коме.

Ребенок в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Все жизнедеятельные процессы у него поддерживаются благодаря медикаментозному лечению", - сообщила она.

Напомним, во время занятий по стрельбе в тире Черкасской городской гимназии № 9 ранили в голову 14-летнего школьника. Сейчас ребенок находится в Черкасской областной детской больницы. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Также сообщалось, что состояние крайне тяжелое, пуля прошила мозг. По факту ранения мальчика в тире проводят служебное расследование.