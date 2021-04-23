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23 квітня 2021, 13:05 5

Поранення підлітка у Черкасах: тренера посадили під домашній арешт

23 квітня 2021, 13:05 5
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У цій справі наразі продовжується досудове розслідування
У цій справі наразі продовжується досудове розслідування
Фото: Суспільне
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Тренера тиру у Черкасах, на заняттях якого учень отримав важке поранення в голову, відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заступника керівника Черкаської окружної прокуратури Володимира Тараненка, передає RegioNews.

За його словами, розслідування кримінальних справ, які відкрили правоохоронці, перебуває у стадії стадії, коли збираються докази.

Після того, як буде зібрано достатньо доказів, відкрито матеріали сторонам, кримінальне провадження буде скероване до суду. Якщо не буде завершено досудове розслідування, звичайно, буде вирішуватися питання про доцільність продовження вказаної міри запобіжного заходу”, - розповів Тараненко.

Як розповіла журналістам директор дитячої обласної лікарні Наталія Волчкова, нині стан підлітка стабільно важкий, він знаходиться в комі.

Дитина на теперішній час знаходиться у вкрай важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Усі життєдіяльні процеси у нього підтримуються завдяки медикаментозному лікуванню", - повідомила вона.

Нагадаємо, під час занять зі стрільби у тирі Черкаської міської гімназії № 9 поранили в голову 14-річного школяра. Наразі дитина перебуває у Черкаській обласній дитячій лікарні. Він у тяжкому стані, за його життя борються медики.

Також повідомлялось, що стан вкрай важкий, куля пройшла через мозок. За фактом поранення хлопчика в тирі проводять службове розслідування.

Черкаси поранення дитина кримінальна справа розслідування

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