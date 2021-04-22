Война на Донбассе: боевики размещают "Грады" за линиями отвода

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня "Град"

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня "Град"

Фото: из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение на оккупированной территории Донбасса военной техники с нарушением линий отвода, в частности 12 реактивных систем залпового огня "Град".

Как передает RegioNews, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 6 "Градов" возле Каютиного (47 км от Донецка), еще 6 были размещены возле Чернухино (64 км от Луганска)", - говорится в отчете.

Кроме того, было зафиксировано размещение в нарушение линий отвода 1 ЗРК в жилом квартале в подконтрольном правительству Тарамчуке Донецкой области.

Напомним, 21 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.