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22 апреля 2021, 10:46 732

Война на Донбассе: боевики размещают "Грады" за линиями отвода

22 апреля 2021, 10:46 732
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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня "Град"
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня "Град"
Фото: из открытых источников
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение на оккупированной территории Донбасса военной техники с нарушением линий отвода, в частности 12 реактивных систем залпового огня "Град".

Как передает RegioNews, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 6 "Градов" возле Каютиного (47 км от Донецка), еще 6 были размещены возле Чернухино (64 км от Луганска)", - говорится в отчете.

Кроме того, было зафиксировано размещение в нарушение линий отвода 1 ЗРК в жилом квартале в подконтрольном правительству Тарамчуке Донецкой области.

Напомним, 21 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Донбасс вооружение война военная техника боевики оккупанты

 
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