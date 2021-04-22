На Луганщине горит воинская часть

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза

Фото: nabludatels

В городе Рубежное на территории одной из воинских частей произошел пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

В городе Рубежное произошел пожар на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. Ситуация контролируется", - сообщил Гайдай.

В соцсетях сообщают, что воинская часть находится рядом с медицинским университетом.

Пламя перекинулось на близлежащие здания.

Предварительно, пожар произошел в месте хранения дизельного топлива, и есть пострадавшие.

Как сообщалось ранее, Луганщина снова полыхает: горит сухостой. Поджоги делают неустановленные лица.