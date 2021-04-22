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22 апреля 2021, 14:51 4127

На Луганщине горит воинская часть

22 апреля 2021, 14:51 4127
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По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза
По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза
Фото: nabludatels
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В городе Рубежное на территории одной из воинских частей произошел пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

В городе Рубежное произошел пожар на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. Ситуация контролируется", - сообщил Гайдай.

В соцсетях сообщают, что воинская часть находится рядом с медицинским университетом.

Пламя перекинулось на близлежащие здания.

Предварительно, пожар произошел в месте хранения дизельного топлива, и есть пострадавшие.

Как сообщалось ранее, Луганщина снова полыхает: горит сухостой. Поджоги делают неустановленные лица.

военная техника пожар военные Луганская область Сергей Гайдай

 
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