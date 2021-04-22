На Луганщине горит воинская часть
По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза
По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза
В городе Рубежное на территории одной из воинских частей произошел пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
В городе Рубежное произошел пожар на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. Ситуация контролируется", - сообщил Гайдай.
В соцсетях сообщают, что воинская часть находится рядом с медицинским университетом.
Пламя перекинулось на близлежащие здания.
Предварительно, пожар произошел в месте хранения дизельного топлива, и есть пострадавшие.
Как сообщалось ранее, Луганщина снова полыхает: горит сухостой. Поджоги делают неустановленные лица.
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