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15 апреля 2021, 16:11 6

Семьи украинских пленных получили 1,5 млн грн

15 апреля 2021, 16:11 6
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Средства были выплачены семьям, родные которых находятся в плену России
Средства были выплачены семьям, родные которых находятся в плену России
Рixabay
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Семьи 15 украинских граждан, которые незаконно находятся в плену РФ, получили материальную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минреинтеграции.

"Эта денежная помощь направлена на поддержку украинцев и членов их семей, в том числе возмещение расходов, связанных с их посещением, а также оплаты услуг адвокатов, которые защищают права незаконно лишенных свободы украинцев", — отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в сентябре 2020 года Минреинтеграции возобновило работу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту.

"Решение о выделении средств фактически является дополнительным инструментом публичной фиксации ответственности Российской Федерации как государства-агрессора за нарушение прав украинских граждан и дальнейшего восстановления их на уровне институтов Европейского суда по правам человека", — пояснили в Мінреінтеграції.

Напомним, что в Украине изменят порядок получения пенсий.

Кабмин Украина деньги пленные реинтеграция

 
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