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15 квітня 2021, 16:11 5

Родини українських полонених отримали 1,5 млн грн

15 квітня 2021, 16:11 5
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Кошти були виплачені сім'ям, рідні яких перебувають у полоні Росії
Кошти були виплачені сім'ям, рідні яких перебувають у полоні Росії
Рixabay
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Родини 15 українських громадян, які незаконно перебувають в полоні РФ, отримали матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на Мінреінтеграції.

"Ця грошова допомога направлена на підтримку українців та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, а також оплати послуг адвокатів, які захищають права незаконно позбавлених волі українців", — зазначили в міністерстві.

У відомстві нагадали, що у вересні 2020 року Мінреінтеграції відновило роботу Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

"Рішення про виділення коштів фактично є додатковим інструментом публічної фіксації відповідальності Російської Федерації як держави-агресора за порушення прав українських громадян і подальшого відновлення їх на рівні інституцій Європейського суду з прав людини", — пояснили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що в Україні змінять порядок отримання пенсій.

Кабмін Україна гроші полонені реінтеграція

 
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