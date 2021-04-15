Родини українських полонених отримали 1,5 млн грн

Кошти були виплачені сім'ям, рідні яких перебувають у полоні Росії

Кошти були виплачені сім'ям, рідні яких перебувають у полоні Росії

Рixabay

Родини 15 українських громадян, які незаконно перебувають в полоні РФ, отримали матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на Мінреінтеграції.

"Ця грошова допомога направлена на підтримку українців та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, а також оплати послуг адвокатів, які захищають права незаконно позбавлених волі українців", — зазначили в міністерстві.

У відомстві нагадали, що у вересні 2020 року Мінреінтеграції відновило роботу Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

"Рішення про виділення коштів фактично є додатковим інструментом публічної фіксації відповідальності Російської Федерації як держави-агресора за порушення прав українських громадян і подальшого відновлення їх на рівні інституцій Європейського суду з прав людини", — пояснили в Мінреінтеграції.

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