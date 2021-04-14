Вакцинация в Украине: на Черкасщине и Киевщине за сутки не сделали ни одной прививки
С начала вакцинальной кампании привито уже 403 553 человека
С начала вакцинальной кампании привито уже 403 553 человека
Во вторник, 13 апреля, получили прививку от COVID-19 15 152 человека, это на 5017 больше, чем накануне. Вакцинирование проводилось 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Так, среди лидеров по вакцинации: Львовская область (2 670), Киев (1 970) и Днепропетровская область (1 710). В то же время в Киевской и Черкасской области вчера от коронавируса не прививали ни одного человека.
По состоянию на 13 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 людей.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- г. Киев — 1970 прививок;
- Винницкая область — 210 прививок;
- Волынская область — 470 прививок;
- Днепропетровская область — 1710 прививок;
- Донецкая область — 470 прививок;
- Житомирская область — 620 прививок;
- Закарпатская — 470 прививок;
- Запорожская область — 670 прививок;
- Ивано-Франковская область — 487 прививок;
- Киевская область — 0 прививок;
- Кировоградская область — 350 прививок;
- Луганская область — 330 прививок;
- Львовская область — 2670 прививок;
- Николаевская область — 450 прививок;
- Одесская область — 650 прививок;
- Полтавская область — 490 прививок;
- Ровенская область — 370 прививок;
- Сумская область — 270 прививок;
- Тернопольская область — 600 прививок;
- Харьковская область — 390 прививок;
- Херсонская область — 280 прививок;
- Хмельницкая область — 640 прививок;
- Черкасская область — 0 прививок;
- Черновицкая область — 310 прививок;
- Черниговская область — 275 прививок.
Напомним, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.
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