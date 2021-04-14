Вакцинация в Украине: на Черкасщине и Киевщине за сутки не сделали ни одной прививки

С начала вакцинальной кампании привито уже 403 553 человека

С начала вакцинальной кампании привито уже 403 553 человека

Фото: из открытых источников

Во вторник, 13 апреля, получили прививку от COVID-19 15 152 человека, это на 5017 больше, чем накануне. Вакцинирование проводилось 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, среди лидеров по вакцинации: Львовская область (2 670), Киев (1 970) и Днепропетровская область (1 710). В то же время в Киевской и Черкасской области вчера от коронавируса не прививали ни одного человека.

По состоянию на 13 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 людей.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

г. Киев — 1970 прививок;

Винницкая область — 210 прививок;

Волынская область — 470 прививок;

Днепропетровская область — 1710 прививок;

Донецкая область — 470 прививок;

Житомирская область — 620 прививок;

Закарпатская — 470 прививок;

Запорожская область — 670 прививок;

Ивано-Франковская область — 487 прививок;

Киевская область — 0 прививок;

Кировоградская область — 350 прививок;

Луганская область — 330 прививок;

Львовская область — 2670 прививок;

Николаевская область — 450 прививок;

Одесская область — 650 прививок;

Полтавская область — 490 прививок;

Ровенская область — 370 прививок;

Сумская область — 270 прививок;

Тернопольская область — 600 прививок;

Харьковская область — 390 прививок;

Херсонская область — 280 прививок;

Хмельницкая область — 640 прививок;

Черкасская область — 0 прививок;

Черновицкая область — 310 прививок;

Черниговская область — 275 прививок.

Напомним, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.