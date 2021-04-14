08:59  14 апреля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев
10:46  14 апреля
Ликвидация ОАСК: в суде считают решение Зеленского попыткой перехода на внешнее управление
08:11  14 апреля
На Донбассе обострение: погиб военнослужащий, трое бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2021, 10:16 5

Вакцинация в Украине: на Черкасщине и Киевщине за сутки не сделали ни одной прививки

14 апреля 2021, 10:16 5
Читайте також українською мовою
С начала вакцинальной кампании привито уже 403 553 человека
С начала вакцинальной кампании привито уже 403 553 человека
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 13 апреля, получили прививку от COVID-19 15 152 человека, это на 5017 больше, чем накануне. Вакцинирование проводилось 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, среди лидеров по вакцинации: Львовская область (2 670), Киев (1 970) и Днепропетровская область (1 710). В то же время в Киевской и Черкасской области вчера от коронавируса не прививали ни одного человека.

По состоянию на 13 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 людей.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • г. Киев — 1970 прививок;
  • Винницкая область — 210 прививок;
  • Волынская область — 470 прививок;
  • Днепропетровская область — 1710 прививок;
  • Донецкая область — 470 прививок;
  • Житомирская область — 620 прививок;
  • Закарпатская — 470 прививок;
  • Запорожская область — 670 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 487 прививок;
  • Киевская область — 0 прививок;
  • Кировоградская область — 350 прививок;
  • Луганская область — 330 прививок;
  • Львовская область — 2670 прививок;
  • Николаевская область — 450 прививок;
  • Одесская область — 650 прививок;
  • Полтавская область — 490 прививок;
  • Ровенская область — 370 прививок;
  • Сумская область — 270 прививок;
  • Тернопольская область — 600 прививок;
  • Харьковская область — 390 прививок;
  • Херсонская область — 280 прививок;
  • Хмельницкая область — 640 прививок;
  • Черкасская область — 0 прививок;
  • Черновицкая область — 310 прививок;
  • Черниговская область — 275 прививок.

Напомним, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.

коронавирус Украина вакцина Минздрав пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua