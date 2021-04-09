В Украине начал действовать закон о выплате предпринимателям карантинной помощи

Для получения выплаты нужно зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия"

Для получения выплаты нужно зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия"

Фото из открытых источников

В пятницу, 9 апреля, вступил в силу закон, который предусматривает выплату помощи предпринимателям и наемным работникам, которые вынуждены были прекратить свою трудовую деятельность из-за ужесточения карантинных ограничений.

Об этом пишет RegioNews. Согласно закону, физические лица – предприниматели и наемные работники получат от государства единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен. Кроме гарантированной государством помощи, предприниматели и работники смогут дополнительно получить деньги из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение. Для получения выплаты нужно зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия". Напомним, ранее в Кабмине рассказали, когда начнутся выплаты по 8 тысяч гривен предпринимателям.

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