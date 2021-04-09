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09 апреля 2021, 13:08 6

В Украине начал действовать закон о выплате предпринимателям карантинной помощи

09 апреля 2021, 13:08 6
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Для получения выплаты нужно зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия"
Для получения выплаты нужно зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия"
Фото из открытых источников
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В пятницу, 9 апреля, вступил в силу закон, который предусматривает выплату помощи предпринимателям и наемным работникам, которые вынуждены были прекратить свою трудовую деятельность из-за ужесточения карантинных ограничений.

Об этом пишет RegioNews.

Согласно закону, физические лица – предприниматели и наемные работники получат от государства единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, предприниматели и работники смогут дополнительно получить деньги из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Для получения выплаты нужно зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия".

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, когда начнутся выплаты по 8 тысяч гривен предпринимателям.

Украина деньги закон законопроект ФОП

 
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