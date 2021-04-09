В Украине начал действовать закон о выплате предпринимателям карантинной помощи
В пятницу, 9 апреля, вступил в силу закон, который предусматривает выплату помощи предпринимателям и наемным работникам, которые вынуждены были прекратить свою трудовую деятельность из-за ужесточения карантинных ограничений.
Об этом пишет RegioNews.
Согласно закону, физические лица – предприниматели и наемные работники получат от государства единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.
Кроме гарантированной государством помощи, предприниматели и работники смогут дополнительно получить деньги из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
Для получения выплаты нужно зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия".
Напомним, ранее в Кабмине рассказали, когда начнутся выплаты по 8 тысяч гривен предпринимателям.