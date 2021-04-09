В Україні почав діяти закон про виплати ФОПам карантинної допомоги

Для отримання виплати потрібно зареєструватися через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія"

Для отримання виплати потрібно зареєструватися через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія"

Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 9 квітня, набув чинності закон, який передбачає виплату допомоги підприємцям та найманим працівникам, які змушені були припинити свою трудову діяльність через посилення карантинних обмежень.

Про це пише RegioNews. Відповідно до закону, фізичні особи – підприємці та наймані працівники отримають від держави одноразову матеріальну виплату в розмірі 8 тисяч гривень. Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та працівники зможуть додатково отримати гроші з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення. Для отримання виплати потрібно зареєструватися через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія". Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, коли почнуться виплати по 8 тисяч гривень ФОПам.

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