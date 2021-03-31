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31 марта 2021, 16:59 3

В Кабмине рассказали, когда начнутся выплаты по 8 тысяч гривен предпринимателям

31 марта 2021, 16:59 3
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Выплаты предпринимателям (физическим лицам-предпринимателям) по 8 000 гривен начнутся через несколько недель. В приложении "Дия" нужно немного доработать технологический процесс.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет RegioNews.

"В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно доработать технологический процесс, но это займет немного времени", - отметил Федоров.

По его словам, команда "Дия" готова и ждет только решения правительства.

Напомним, 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч предпринимателям.

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