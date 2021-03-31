В Кабмине рассказали, когда начнутся выплаты по 8 тысяч гривен предпринимателям

Об этом в эфире "Украина 24" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет RegioNews.

"В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно доработать технологический процесс, но это займет немного времени", - отметил Федоров.