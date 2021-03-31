В Кабмине рассказали, когда начнутся выплаты по 8 тысяч гривен предпринимателям
Выплаты предпринимателям (физическим лицам-предпринимателям) по 8 000 гривен начнутся через несколько недель. В приложении "Дия" нужно немного доработать технологический процесс.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет RegioNews.
"В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно доработать технологический процесс, но это займет немного времени", - отметил Федоров.
По его словам, команда "Дия" готова и ждет только решения правительства.
Напомним, 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч предпринимателям.