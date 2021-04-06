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06 апреля 2021, 16:38 22

Стрельба в поезде: прокуратура будет просить об аресте участника инцидента

06 апреля 2021, 16:38 22
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На момент совершения выстрелов работники фельдъегерской службы Госспецсвязи находились в состоянии алкогольного опьянения
На момент совершения выстрелов работники фельдъегерской службы Госспецсвязи находились в состоянии алкогольного опьянения
Рixabay
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Прокуратура будет настаивать на избрании одному из участников стрельбы в купе поезда Константиновка–Киев ночью 6 апреля пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил руководитель Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил Михаил Гаврилюк, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, на момент совершения выстрелов работники фельдъегерской службы Госспецсвязи находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Один офицер задержан, в отношении него будет ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении второго участника, то он не задержан, но также будет избираться мера пресечения. Сейчас процессуальные следственные действия продолжаются", - сказал Гаврилюк.

В ведомстве пока не уточнили, осуществлял ли выстрелы лишь один человек. Второй участник происшествия сейчас находится на гауптвахте.

Напомним, 6 апреля стало известно, что военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка - Киев. Впоследствии военнослужащих Госспецсвязи уволили.

Украина стрельба Киев поезд прокуратура

 
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