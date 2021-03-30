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30 марта 2021, 17:28 17

Разумков назвал условие, при котором в Украине введут общенациональный локдаун

30 марта 2021, 17:28 17
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Он считает, что это теоретически возможно
Он считает, что это теоретически возможно
Фото: УНИАН
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В Украине теоретически возможное введение локдауну в пределах всей страны. Это может произойти в случае попадания более половины областей страны в "красную" зону карантина.

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков заявил на брифинге, пишет RegioNews.

"Теоретически это возможно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону карантина 13 областей Украины.

При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".

"Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать", - сказал спикер парламента.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, могут ли ввести локдаун в апреле.

коронавирус Украина карантин Дмитрий Разумков локдаун

 
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