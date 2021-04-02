В Минздраве рассказали, могут ли в Украине ввести комендантский час

В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается

В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается

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На сегодня власть не обсуждает комендантский час как мера борьбы с пандемией COVID.

Как сообщил в эфире "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, такая мера возможна только в случае чрезвычайного положения в Украине, пишет RegioNews.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение", - отметил Степанов.

По его словам, для введения чрезвычайного положения является особый механизм, который требует согласования Верховной Радой и утверждения президентом.