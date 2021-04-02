08:41  02 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:26  02 апреля
В КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте
08:11  02 апреля
Обострение на Донбассе: боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2021, 13:36 5

В Минздраве рассказали, могут ли в Украине ввести комендантский час

02 апреля 2021, 13:36 5
Читайте також українською мовою
В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается
В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На сегодня власть не обсуждает комендантский час как мера борьбы с пандемией COVID.

Как сообщил в эфире "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, такая мера возможна только в случае чрезвычайного положения в Украине, пишет RegioNews.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение", - отметил Степанов.

По его словам, для введения чрезвычайного положения является особый механизм, который требует согласования Верховной Радой и утверждения президентом.

коронавирус Украина карантин Минздрав Максим Степанов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua