В Минздраве рассказали, могут ли в Украине ввести комендантский час
В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается
В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается
На сегодня власть не обсуждает комендантский час как мера борьбы с пандемией COVID.
Как сообщил в эфире "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, такая мера возможна только в случае чрезвычайного положения в Украине, пишет RegioNews.
"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение", - отметил Степанов.
По его словам, для введения чрезвычайного положения является особый механизм, который требует согласования Верховной Радой и утверждения президентом.
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