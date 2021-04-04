Зеленский распорядился создать Национальный план вакцинации от коронавируса

Президент подписал соответствующий указ

Президент подписал соответствующий указ

Фото из открытых источников

Глава государства одобрил создание Национального плана вакцинации против COVID-19, который предполагает прививку большинства взрослого населения Украины до конца года

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 года "Относительно Национального плана вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года".

Согласно решению СНБО, Кабинет Министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.

В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лиц, ответственных за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

Министерство здравоохранения должно принять безотлагательные действенные меры относительно поставок в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин для специфической профилактики коронавирусной болезни и обеспечение доступа населения к вакцинации; обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации.

Решение также предусматривает, что Министерство иностранных дел должно принять неотложных меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля в Украине привито 290 566 человек, из них получили 1 дозу – 290 564 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.