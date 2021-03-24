На Закарпатье горит жилой комплекс для переселенцев
В селе Теребля Закарпатской области произошел масштабный пожар в жилом комплексе "Солотвинский". Огнем охвачены два многоквартирные жилые дома этого комплекса.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям и местное агентство mukachevo.net, пишет RegioNews.
Как рассказало местное СМИ, горят новостройки комплекса, которые построили для переселенцев из населенного пункта Солотвино.
Ориентировочная площадь возгорания, по данным ГСЧС, составляет 1200 квадратных метров. На месте работают 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - рассказали спасатели.
Причины возникновения пожара пока неизвестны.
Напомним, в Киеве горело здание, в котором расположен бар "Бездельники".