В Украине слишком низкий уровень вакцинации от кори: Минздрав бьет тревогу

В этом году корью уже заболели почти 250 украинцев

В этом году корью уже заболели почти 250 украинцев

Рixabay

В нашем государстве по состоянию на начало июля только 37% детей в возрасте до одного года вакцинированы от кори, паротита и краснухи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу Центра общественного здоровья Минздрава.

Согласно сообщению, среди детей в возрасте шести лет этот показатель составляет 41%.

"Такой процент охвата прививками от кори в Украине является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%. Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране есть вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети и взрослые остаются невакцинованими, это может привести к распространению вируса и новых случаев заболевания", – говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, в этом году корью в Украине заболели 245 человек, из них 19 – дети в возрасте до года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от кори и туберкулеза.

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