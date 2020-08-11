14:41  11 августа
Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси
17:34  11 августа
Взятка $6 миллионов: Злочевский готов сотрудничать с НАБУ – адвокат
17:55  11 августа
На Донбассе с начала суток зафиксировали один обстрел
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 16:21 8

В Украине слишком низкий уровень вакцинации от кори: Минздрав бьет тревогу

11 августа 2020, 16:21 8
Читайте також українською мовою
В этом году корью уже заболели почти 250 украинцев
В этом году корью уже заболели почти 250 украинцев
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В нашем государстве по состоянию на начало июля только 37% детей в возрасте до одного года вакцинированы от кори, паротита и краснухи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу Центра общественного здоровья Минздрава.

Согласно сообщению, среди детей в возрасте шести лет этот показатель составляет 41%.

"Такой процент охвата прививками от кори в Украине является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%. Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране есть вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети и взрослые остаются невакцинованими, это может привести к распространению вируса и новых случаев заболевания", – говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, в этом году корью в Украине заболели 245 человек, из них 19 – дети в возрасте до года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от кори и туберкулеза.

Читайте также: Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовое тестирование украинцев

вакцина ВОЗ Минздрав дети корь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »