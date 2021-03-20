Сутки в ООС: пророссийские боевики убили украинского воина

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ

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В пятницу, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил, пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня и убили одного защитника Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что провокации были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение не совместимое с жизнью", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что и стрелкового оружия был осуществлен обстрел позиций ООС в направлении недалеко от населенного пункта Пищевик. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня, 20 марта, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня - неподалеку населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

"На действия противника украинские защитники открыли огонь в ответ. Потерь среди наших военнослужащих за текущие сутки нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня", - отметили в штабе.

Напомним, в зоне ООС нашли запрещенные боеприпасы производства РФ.