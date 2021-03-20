10:46  20 марта
В Украине снова более 15 тысяч новых COVID-больных: в каких областях больше всего
11:47  20 марта
В Киеве сеть гипермаркетов нарушает карантин: СМИ показали фото
10:15  20 марта
Сутки в ООС: пророссийские боевики убили украинского воина
UA | RU
UA | RU
20 марта 2021, 10:15 6

Сутки в ООС: пророссийские боевики убили украинского воина

20 марта 2021, 10:15 6
Читайте також українською мовою
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ
Facebook
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил, пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня и убили одного защитника Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что провокации были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение не совместимое с жизнью", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что и стрелкового оружия был осуществлен обстрел позиций ООС в направлении недалеко от населенного пункта Пищевик. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня, 20 марта, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня - неподалеку населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

"На действия противника украинские защитники открыли огонь в ответ. Потерь среди наших военнослужащих за текущие сутки нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня", - отметили в штабе.

Напомним, в зоне ООС нашли запрещенные боеприпасы производства РФ.

Донбасс ООС Украина война боевики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram