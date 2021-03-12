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12 марта 2021, 12:29 171

Мэр Николаева и чиновники горсовета вакцинировались от COVID-19

12 марта 2021, 12:29 171
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Вакцинацию выполнили остаточными дозами вакцины AstraZeneca (Covishield)
Вакцинацию выполнили остаточными дозами вакцины AstraZeneca (Covishield)
Фото: mkrada.gov.ua
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Сегодня, 12 марта мэр Николаева Александр Сенкевич публично вакцинировался от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета, передает RegioNews.

Вместе с городским головой прививки получили его заместители Виталий Луков и Анатолий Петров, представители управления здравоохранения городского совета Виктор Фаюк и Ирина Шамрай, директор коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов, председатель ТРК "НИС-ТВ" Виталий Мехеда.

Думаю, мой пример поможет другим решиться на этот шаг, ведь это вопрос нашего здоровья и безопасности. Надеюсь, вакцинация будет способствовать более быстрому возвращению граждан к нормальной, привычной жизни", - сказал Александр Сенкевич.

В горсовете рассказали, что перед вакцинацией чиновники заполнили специальную анкету, подписали согласие и прошли измерение температуры и давления. Всего по состоянию на 12 марта было вакцинировано 440 жителей Николаева.

Напомним, 12 марта глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале.

Александр Сенкевич Николаев мэр вакцинация Чиновник горсовет

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