Мэр Николаева и чиновники горсовета вакцинировались от COVID-19

Вакцинацию выполнили остаточными дозами вакцины AstraZeneca (Covishield)

Вакцинацию выполнили остаточными дозами вакцины AstraZeneca (Covishield)

Фото: mkrada.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета, передает RegioNews.

Вместе с городским головой прививки получили его заместители Виталий Луков и Анатолий Петров, представители управления здравоохранения городского совета Виктор Фаюк и Ирина Шамрай, директор коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов, председатель ТРК "НИС-ТВ" Виталий Мехеда.

Думаю, мой пример поможет другим решиться на этот шаг, ведь это вопрос нашего здоровья и безопасности. Надеюсь, вакцинация будет способствовать более быстрому возвращению граждан к нормальной, привычной жизни", - сказал Александр Сенкевич.

В горсовете рассказали, что перед вакцинацией чиновники заполнили специальную анкету, подписали согласие и прошли измерение температуры и давления. Всего по состоянию на 12 марта было вакцинировано 440 жителей Николаева.

Напомним, 12 марта глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале.