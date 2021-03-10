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10 марта 2021, 09:22 12

Коронавирус в Украине: за сутки более шести тысяч новых случаев заражения

10 марта 2021, 09:22 12
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 9 марта COVID-19 обнаружили у 6377 человек, зафиксировано 219 летальных случаев, госпитализировали 1 904 человека, 5687 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

6377 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 марта. Среди заболевших - 309 детей и 263 медработника", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 64 126 (в том числе методом ПЦР - 33 904, методом ИФА - 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15 106).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 416 438 человек;
  • выздоровели - 1 204 916 человек;
  • летальных исходов - 27 423;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 188 346.

Напомним, в Украине за 8 марта с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных.

коронавирус госпитализация Минздрав медики пандемия

 
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