Коронавирус в Украине: за сутки более шести тысяч новых случаев заражения
В Украине за 9 марта COVID-19 обнаружили у 6377 человек, зафиксировано 219 летальных случаев, госпитализировали 1 904 человека, 5687 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
6377 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 марта. Среди заболевших - 309 детей и 263 медработника", - сообщил министр.
Было осуществлено тестирований за сутки - 64 126 (в том числе методом ПЦР - 33 904, методом ИФА - 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15 106).
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 416 438 человек;
- выздоровели - 1 204 916 человек;
- летальных исходов - 27 423;
- проведено ПЦР-тестов - 7 188 346.
Напомним, в Украине за 8 марта с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных.