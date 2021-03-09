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09 марта 2021, 10:58 6

Для жителей оккупированных территорий готовят специальные туристические маршруты по Украине

09 марта 2021, 10:58 6
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В Херсонской области готовятся подобные проекты, ориентированные на жителей оккупированного Крыма
В Херсонской области готовятся подобные проекты, ориентированные на жителей оккупированного Крыма
Фото из открытых источников
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Для популяризации Донбасса разрабатывается новый туристический проект, одна из задач которого — показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий.

Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Дом", передает RegioNews.

Проект имеет рабочее название Donbass Тravel ("Путешествие по Донбассу"). Его инициаторы планируют приглашать украинцев с оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по ту сторону", интегрировать их... В рамках Donbass Тravel будут интересные маршруты, чтобы люди недалеко ехали от своего дома", — объяснила Олеськив.

В дальнейшем для жителей оккупированных территорий Донбасса планируют разработать туристические маршруты на западе Украины.

"Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев", — говорит глава госагентства.

Кроме того, в Херсонской области готовятся подобные проекты, ориентированные на жителей оккупированного Крыма.

Напомним, у Зеленского разработали концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса.

Донбасс Украина Крым оккупация оккупанты

 
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