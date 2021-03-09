Для жителей оккупированных территорий готовят специальные туристические маршруты по Украине

В Херсонской области готовятся подобные проекты, ориентированные на жителей оккупированного Крыма

В Херсонской области готовятся подобные проекты, ориентированные на жителей оккупированного Крыма

Фото из открытых источников

Для популяризации Донбасса разрабатывается новый туристический проект, одна из задач которого — показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий.

Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Дом", передает RegioNews.

Проект имеет рабочее название Donbass Тravel ("Путешествие по Донбассу"). Его инициаторы планируют приглашать украинцев с оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по ту сторону", интегрировать их... В рамках Donbass Тravel будут интересные маршруты, чтобы люди недалеко ехали от своего дома", — объяснила Олеськив.

В дальнейшем для жителей оккупированных территорий Донбасса планируют разработать туристические маршруты на западе Украины.

"Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев", — говорит глава госагентства.

Кроме того, в Херсонской области готовятся подобные проекты, ориентированные на жителей оккупированного Крыма.

Напомним, у Зеленского разработали концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса.