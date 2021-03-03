В Киеве скачок смертей от COVID-19
За сутки умерло 25 человек - больше всего за последние 7 недель
За сутки умерло 25 человек - больше всего за последние 7 недель
За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 655 новых случаев заболевания коронавирусом, 25 человек умерли – это наибольшее количество смертей с 12 января.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Плюс 655 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 25 летальных случаев от вируса, - констатировал Кличко.
Среди новых заболевших 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет, 28 девочек в возрасте от 1 недели до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
113 человек госпитализировали.
Как сообщалось, в Украине стремительно растет смертность от COVID-19, - НАН. Летальные случаи медленно увеличивались с середины февраля, сейчас - резкое ускорение.
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