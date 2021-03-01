Глава Минздрава Степанов надеется, что вакцинироваться будут по 10 тысяч человек в сутки
Министерство здравоохранения намерено увеличить суточный показатель вакцинации от коронавируса до 10-11 тысяч человек.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов после введения ему вакцины от коронавируса Covishield, произведенной в Индии по лицензии AstraZeneca, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы", — сказал он.
При этом он отметил, что мощности системы здравоохранения в настоящее время позволяют проводить 11,3 тыс. вакцинаций в день.
Комментируя незначительное количество вакцинаций в первые выходные кампании, Степанов сказал: "Мы вакцинируем медиков, у них также бывают выходные, они хотят отдыхать".
Ранее стало известно, сколько получает компания-посредник за закупку вакцин для Украины.