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01 марта 2021, 17:38 3

Глава Минздрава Степанов надеется, что вакцинироваться будут по 10 тысяч человек в сутки

01 марта 2021, 17:38 3
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Он добавил, что вакцинация разворачивается каскадным методом
Он добавил, что вакцинация разворачивается каскадным методом
Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения намерено увеличить суточный показатель вакцинации от коронавируса до 10-11 тысяч человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов после введения ему вакцины от коронавируса Covishield, произведенной в Индии по лицензии AstraZeneca, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы", — сказал он.

При этом он отметил, что мощности системы здравоохранения в настоящее время позволяют проводить 11,3 тыс. вакцинаций в день.

Комментируя незначительное количество вакцинаций в первые выходные кампании, Степанов сказал: "Мы вакцинируем медиков, у них также бывают выходные, они хотят отдыхать".

Ранее стало известно, сколько получает компания-посредник за закупку вакцин для Украины.

коронавирус Украина министр Минздрав Министерство

 
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