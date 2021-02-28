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28 февраля 2021, 14:22 135

В Минздраве объяснили, почему выбрасывают остатки вакцин

28 февраля 2021, 14:22 135
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В течение дня вакцина становится непригодной к употреблению
В течение дня вакцина становится непригодной к употреблению
Фото из открытых источников
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Через жесткие правила и особенности упаковки препарата в некоторых областях приходится утилизировать неиспользованные дозы вакцины в конце дня.

Об этом сообщил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире канала "Дом", пишет RegioNews.

Как известно, на следующий день после начала вакцинации в Украине выяснилось, что врачи выбрасывают остатки неиспользованной вакцины у помойки за то, что не могут уколоть их желающим привиться, тогда как сами медработники отказываются вакцинироваться.

Мы сейчас пропишем такие алгоритмы для мобильных бригад, если у вас есть несколько желающих, и у вас остались, например, три дозы, то мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет. Если таких пациентов несколько — первым будет тот, кто имеет сопутствующие заболевания", — отметил Лапий, комментируя проблему.

В Минздраве отмечают, что не запрещают использовать остатки вакцины для тех людей, которые не входят в первую волну вакцинации. Чтобы не было недоразумений на местах - в регионы направили письменные инструкции.

Напомним, 26 февраля черновицкая врач Ольга Кобевко заявила, что в области выбросили шесть доз вакцин, поскольку их не имели права уколоть желающим привиться.

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