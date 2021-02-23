"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики

В Украину наконец-то прибыла первая партия вакцины от коронавируса. И еще задолго до своего прибытия на территорию нашего государства индийский препарат CoviShield, за которым лично летал министр Максим Степанов, собрал негативные комментарии в соцсетях и вызвал волну негодования среди врачей. Большинство медиков официально довольно сдержанно комментируют действия Минздрава, а неофициально подтверждают, что руководство больниц заставляет их вакцинироваться сомнительным генериком – иначе увольнение.

В Украину наконец-то прибыла первая партия вакцины от коронавируса. И еще задолго до своего прибытия на территорию нашего государства индийский препарат CoviShield, за которым лично летал министр Максим Степанов, собрал негативные комментарии в соцсетях и вызвал волну негодования среди врачей. Большинство медиков официально довольно сдержанно комментируют действия Минздрава, а неофициально подтверждают, что руководство больниц заставляет их вакцинироваться сомнительным генериком – иначе увольнение.

Напомним, что сначала украинцам обещали китайскую вакцину, за которую уже уплачен миллиард, потом – американо-немецкую Pfizer и британскую AstraZeneka. И все это - в феврале. Однако после того, как вышеперечисленные вакцины не прибыли, как анонсировали, ни 15, ни 17 февраля, а над самим Степановым нависла угроза увольнения, в Украину привезли индийскую CoviShield, которая сделана по аналогии с Oxford/AstraZeneca, но в Европе не применяется. Вчера же, перед прибытием долгожданного груза Oxford / AstraZeneca (Covishield) была зарегистрирована в Украине для экстренного медицинского применения.

Если учесть, что даже с британской Oxford/AstraZeneca возникает множество проблем, то к индийской версии препарата, к тому же с другим названием, возникает еще больше вопросов. Первыми в стране тревогу забили харьковские медики, которые попали в стартовую волну вакцинации - они отказались делать прививки. Об этом на брифинге сказал заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко. Чиновник заявил, что около 50% медиков Харькова, которые попали в список первоочередников, отказываются вакцинироваться из-за возможно низкого качество вакцины.

RegioNews решил поинтересоваться у украинских медиков, что они думают по поводу вакцины, которой их собирается прививать Минздрав. Мы собрали комментарии специалистов из семи регионов страны: Киева, Днепра, Черновцов, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Чернигова и города Бахмут Донецкой области.

Мнения среди медиков по поводу вакцинации разделились: одни хотят делать прививки от коронавируса, другие - категорически против. Также большинство врачей, которые согласились дать комментарий, не захотели называть свои настоящие имена, опасаясь реакции своего руководства.

Киев

Алла Мироненко, доктор медицинских наук, профессор, врач-вирусолог, заведующая отделом вирусных инфекций ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского" НАМН Украины:

Как мы знаем, Европа отказалась от вакцины Oxford/AstraZeneca из-за того, что она малоэффективна для пожилых людей, особенно в возрасте 65+. Это то, что мне доподлинно известно. И здесь надо понимать, что медики, которых планируют вакцинировать в первую очередь, тоже разного возраста. К тому же замечу, что многие из врачей уже переболели. И кто бы там что не говорил, что нужно вакцинировать всех, я с этим не согласна. Шанс повторно заразися даже через полгода маловероятен. Есть данные ВОЗ, которые свидетельствуют, что клеточный иммунитет работает круглый год, и что он важнее, чем антитела, образующиеся в крови. Можно переболеть и не иметь антител, и это не значит, что человек не защищен. Клетки иммунной системы, которые встречались с этим вирусом, его запомнили и понимают, как с ним бороться.

В отношении самого производителя. Все, что производит Индия по британской лицензии, как правило, качественное. Британцы очень тщательно относятся к качеству продукции, которая производится по их лицензии. Они контролируют процесс производства и соблюдения технологии. Я уверена, что производство вакцины в Индии мало чем отличается от ее производства в Великобритании. Британцы беспокоятся о своем имидже.

Кроме того, наше счастье, что вакцина Oxford/AstraZeneca хранится при температуре обычного холодильника-рефрижератора и не нуждается как, например, американо-немецкий Pfizer в -70 градусов. В стране очень мало мест, где можно хранить вакцины при такой температуре. Ни в одном лечебном заведении в Украине нет холодильников, которые бы могли обеспечить -70. Возможно, есть в областных вирусных лабораториях и на станциях переливания крови. Если честно, я думаю, что Pfizer до нас не дойдет, и это правильно, потому что ни один производитель не захочет дискредитировать свою вакцину. Привезти ее в страну можно. А что дальше? Кто будет этим заниматься и обеспечивать температурный режим? Раньше это делала Санитарно-эпидемиологическая служба, которой нет. Повесить эту ответственность на семейного врача? Не знаю, насколько это разумно. Видимо, у министра Степанова есть свое видение этой ситуации, но насколько оно жизнеспособно – это большой вопрос. А вот привезти вакцину, которая не требует специального температурного режима, и доставить ее в регионы в нашем Минздраве вполне способны.

Вакцинироваться Oxford/AstraZeneca сама не буду, потому что мне как раз 65 лет. Для меня она малоэффективна, поэтому подожду чего-то другого. Если говорить о вакцинах от коронавирус, то китайская Sinovac Biotech, произведенная по старой технологии, и вызывает у меня доверие. Я бы ею вакцинировалась, потому что понимаю, как ее создали и как она работает. А что касается других, то вопрос к тем рискам, которые они несут здоровью людей. Эпидемиологическая эффективность любой вакцины будет понятна через год. Сейчас не о чем говорить.

Кропивницкий

Семейный доктор на условиях анонимности:

Вакцинация - это в любом случае шаг в правильном направлении. Однако те шаги, которые были предприняты правительством для ее получения, не вызывают доверия. Если это действительно будет та вакцина, о которой нам говорят - рекомендую ее своим пациентам. Но для начала хочу собственными глазами увидеть, что именно привезут нам из Индии.

Бахмут (Донецкая область)

Семейный врач Тарас Коваль:

Вакцинироваться планирую. Хотелось бы оригинальной Oxford/AstraZeneca, потому что она уже апробирована. Но эта, которую привез Степанов, лучше, чем ничего. Этот производитель из Индии достаточно известный и надежный. Если будут выдержаны температурные нормы, то вакцинуюсь. Большинство вакцин имеют отметки - если температурный режим нарушен, то они меняют цвет.

Днепр

На условиях анонимности работник одного из крупных медучреждений Днепра сообщил, что после Нового года руководство начало собирать подписи среди желающих сделать прививку от коронавируса индийского производства - на случай, если она будет в наличии. "Из нашего большого коллектива лишь единицы поставили подписи о своем согласии", - сообщил источник. По его словам, люди боятся неизвестности. Они не верят в эффективность препарата, а главное - в его безопасность. Часть медперсонала - люди старшего возраста, и среди них есть те, кто согласен даже уволиться в случае, если будут прививать "в обязательном порядке". Тем более, опыт прошлого года показал, что к лету показатели заболеваемости COVID-19 идут на спад. По этой причине люди предпочитают дождаться более точных результатов исследования вакцины или препарата от более авторитетного мирового производителя.

Ивано-Франковск

Оксана, врач областной больницы:

В нашей поликлинике уже составляли список работников из тех, кто хочет вакцинироваться. Впрочем, когда это будет, какой вакциной и вообще будет ли - пока неизвестно. Лично я собираюсь вакцинироваться от коронавируса. Чем именно? Тем, что будет в Украине, в нашем городе в наличии. Если будут предлагать только эту индийскую вакцину, о которой договорился министр, - придется вакцинироваться ней.

Чернигов

Ольга, врач Черниговской городской больницы:

Будь моя воля, я бы ни за что не рискнула делать прививки этой вакциной - не уверена в ее качестве. В той же Германии медики массово отказываются колоть себе даже оригинальную Oxford/AstraZeneca, потому что не доверяют ей, не говоря уже о ее генерике CoviShield. Но у нас выхода нет, руководство клиники неофициально дало понять, что непривитый персонал не сможет продолжать работать. Тем, у кого есть выбор, я бы порекомендовала дождаться поступления в Украину вакцины Pfizer. Ее используют в Великобритании, а CoviShield прививаются страны "третьего мира" - Бангладеш, Непал... Так что разница в качестве, наверное, есть.

Черновцы

Роман Курулюк, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Черновицкой городской больницы №1, который от начала эпидемии работает с больными коронавирусом:

Когда сначала встал вопрос о прививках китайской вакциной, большинство моих коллег были против. Я даже сам написал отказ. Ибо тогда же обещали, что впоследствии поступит Pfizer, которая вызывает большее доверие. Поэтому когда у нас собирали данные, кто хочет вакцинироваться, но не давали информации чем - как она выглядит, как называется, ни с какой инструкцией мы не имели возможности ознакомиться - многие из нас на это не соглашались.

Когда начали упоминать о Pfizer, большинтсов людей говорили, что, возможно, будут прививаться этой вакциной. Я сначала был больше за Oxford/AstraZeneca, потому что это более проверенный производитель, а метод векторной вакцины – не новый, в отличие от метода действия вакцины Pfizer. Но сейчас вопрос о том, что под видом Oxford/AstraZeneca нам хотят впарить индийскую вакцину. Одно дело – Oxford/AstraZeneca, которая изготовлена и применяется в Европе, а другое дело – что-то неизвестное. Говорят, что индийская вакцина лицензионная, но так ли это на самом деле? Насколько мне известно, лицензионные препараты во всех странах мира, где бы они не выпускались, имеют одинаковое название. Это запатентованный бренд. Как можно выпускать лицензированную вакцину Oxford/AstraZeneca под другим названием CoviShield? Мне это непонятно.

И Pfizer, и Oxford/AstraZeneca – крутые бренды, которые производят всемирно известные оригинальные препараты. Доверие к этим компаниям достаточно большое. Хотя Pfizer - слишком инновационная. Вопросов очень много. Стараемся узнавать, читать, общаться с профессорами, иммунологами... Кто-то вообще не советует вакцинироваться, особенно тогда, когда у тебя есть антитела.

Товарищ-медик из Чехии рассказывает, что их всех прививали от ковида Pfizer, добровольно. И кто перед тем болел уже ковидом, у того первые прививки прошли с определенными побочными эффектами в первые два дня после вакцинации: с поднятием температуры, увеличением подмышечных лимфоузлов. Ревакцинация проходила без проблем. И наоборот, кто раньше не болел, то первая прививка прошла без всяких проблем, но ревакцинация проходила тяжелее.

Говорят, что эффективность Pfizer - 95%. Oxford/AstraZeneca пишет, что 65-70%. Говорят, что в старшем возрасте меньше количество положительных результатов, и именно это уменьшает процент эффективности Oxford/AstraZeneca.

Нет уверенности, что нам привезут Pfizer сохраненным. В розмороженном виде он может храниться только 5 дней. Зная нашу длинную бюрократическую цепь... Если прививать неправильно сохраненной вакциной, какой в этом смысл? Куча денег будет потрачена, люди привитые якобы Pfizer, "галочки" в документах поставят, а результата не будет.