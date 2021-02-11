09:01  11 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:29  11 февраля
В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов
11:59  11 февраля
На Донбассе боевики убили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2021, 12:51 1

Нацполиция раскрыла почти половину из 335 тысяч уголовных дел, которые начали в 2020 году

11 февраля 2021, 12:51 1
Читайте також українською мовою
На спецлинию 102 поступило почти 10 миллионов вызовов прошлого года
На спецлинию 102 поступило почти 10 миллионов вызовов прошлого года
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Национальная полиция раскрыла почти половину из 335 тысяч уголовных дел, начатых в 2020. На спецлинию 102 поступило почти 10 миллионов вызовов прошлого года.

Об этом заявил глава НПУ Игорь Клименко, RegioNews.

"Мы зарегистрировали более 335 тысяч уголовных преступлений, из которых на сегодня раскрыта практически половина - почти 164 тысяч преступлений. По сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился на 17%", - сказал он.

Клименко подчеркнул, что впервые в истории Нацполиции удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%.

"Особенно важным в этом контексте остается документирование организованных преступных групп. В 2020 году полиция обезвредила 353 организованные группы, для сравнения в 2019 - 275", - заявил глава Нацполиции.

Кроме того, за прошлый год следственные подразделения полиции направили в суд почти 120 тысяч обвинительных актов.

"Полицейские добились реального возмещения причиненных преступлениями убытков на более чем 1 миллиард гривен. Эта сумма составляет половину от общих возмещенных убытков по стране всеми правоохранительными органами. Еще более чем на 2 миллиарда гривен наложен арест", - рассказал Клименко.

Напомним, во Львове будут судить представителей УИК за фальсификацию и подделку избирательной документации.

Украина криминал полиция криминальное дело дело

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram