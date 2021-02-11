Нацполиция раскрыла почти половину из 335 тысяч уголовных дел, которые начали в 2020 году

На спецлинию 102 поступило почти 10 миллионов вызовов прошлого года

На спецлинию 102 поступило почти 10 миллионов вызовов прошлого года

Фото: Нацполиция

Национальная полиция раскрыла почти половину из 335 тысяч уголовных дел, начатых в 2020. На спецлинию 102 поступило почти 10 миллионов вызовов прошлого года.

Об этом заявил глава НПУ Игорь Клименко, RegioNews.

"Мы зарегистрировали более 335 тысяч уголовных преступлений, из которых на сегодня раскрыта практически половина - почти 164 тысяч преступлений. По сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился на 17%", - сказал он.

Клименко подчеркнул, что впервые в истории Нацполиции удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%.

"Особенно важным в этом контексте остается документирование организованных преступных групп. В 2020 году полиция обезвредила 353 организованные группы, для сравнения в 2019 - 275", - заявил глава Нацполиции.

Кроме того, за прошлый год следственные подразделения полиции направили в суд почти 120 тысяч обвинительных актов.

"Полицейские добились реального возмещения причиненных преступлениями убытков на более чем 1 миллиард гривен. Эта сумма составляет половину от общих возмещенных убытков по стране всеми правоохранительными органами. Еще более чем на 2 миллиарда гривен наложен арест", - рассказал Клименко.

Напомним, во Львове будут судить представителей УИК за фальсификацию и подделку избирательной документации.