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12 февраля 2021, 17:26 8

Минобразования из-за непогоды рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

12 февраля 2021, 17:26 8
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Соответствующее письмо министерство направило во все регионы и Киев
Соответствующее письмо министерство направило во все регионы и Киев
Фото: из открытых источников
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Министерство образования и науки Украины рекомендует школам перевести обучение на дистанционный формат в связи со сложными погодными условиями и морозами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования, передает RegioNews.

Соответствующее письмо министерство направило руководителям департаментов образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений общего среднего образования.

Просим рассмотреть возможность организации обучения учеников с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, техники безопасности и т.д", - говорится в письме.

В МОН добавили, что учредители учебных заведений могут самостоятельно принимать решение, приостанавливать ли обучение из-за сложных погодных условий.

Напомним, на Буковине спасатели вытащили из снега восемь автомобилей и две маршрутки с людьми.

непогода школы обучение Минобразования регионы письмо

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