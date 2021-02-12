Минобразования из-за непогоды рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Соответствующее письмо министерство направило во все регионы и Киев

Соответствующее письмо министерство направило во все регионы и Киев

Фото: из открытых источников

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам перевести обучение на дистанционный формат в связи со сложными погодными условиями и морозами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования, передает RegioNews. Соответствующее письмо министерство направило руководителям департаментов образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений общего среднего образования. Просим рассмотреть возможность организации обучения учеников с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, техники безопасности и т.д", - говорится в письме. В МОН добавили, что учредители учебных заведений могут самостоятельно принимать решение, приостанавливать ли обучение из-за сложных погодных условий. Напомним, на Буковине спасатели вытащили из снега восемь автомобилей и две маршрутки с людьми.

.