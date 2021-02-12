Міносвіти через негоду рекомендує школам перейти на дистанційне навчання

Відповідний лист міністерство направило в усі регіони та Київ

Відповідний лист міністерство направило в усі регіони та Київ

Фото: із відкритих джерел

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам перевести навчання на дистанційний формат у зв'язку зі складними погодними умовами і морозами.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти, передає RegioNews.

Відповідний лист міністерство направило керівникам департаментів освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам установ загальної середньої освіти.

Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо запобігання переохолодженню, техніки безпеки тощо", - йдеться в листі.

У МОН додали, що засновники закладів освіти можуть самостійно приймати рішення, чи призупиняти навчання через складні погодні умови.

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