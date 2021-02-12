Спасатели опровергли информацию о сходе лавины на трассе Киев-Чоп

Видео, которое распространяют в соцсетях является ложным

Видео, которое распространяют в соцсетях является ложным

Фото: скриншот видео

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям называют фейком информацию о сходе лавины на трассу международного значения Киев-Чоп на Львовщине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Эта информация ложная. Видео уже несколько дней распространяют в Интернете", - заявили в ГСЧС.

Напомним, накануне местные СМИ сообщили о якобы сходе лавины на трассу Киев-Чоп во Львовской области. СМИ также распространили видео, снятое якобы с места происшествия. На видео видно, как большая масса снега сходит на трассу и перекрывает движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.