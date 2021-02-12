08:55  12 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек
10:03  12 февраля
В Украине без света остаются 86 населенных пунктов в шести областях
08:11  12 февраля
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 08:39 1331

Спасатели опровергли информацию о сходе лавины на трассе Киев-Чоп

12 февраля 2021, 08:39 1331
Читайте також українською мовою
Видео, которое распространяют в соцсетях является ложным
Видео, которое распространяют в соцсетях является ложным
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям называют фейком информацию о сходе лавины на трассу международного значения Киев-Чоп на Львовщине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Эта информация ложная. Видео уже несколько дней распространяют в Интернете", - заявили в ГСЧС.

Напомним, накануне местные СМИ сообщили о якобы сходе лавины на трассу Киев-Чоп во Львовской области. СМИ также распространили видео, снятое якобы с места происшествия. На видео видно, как большая масса снега сходит на трассу и перекрывает движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.

ГСЧС спасатели лавина непогода снег Львовщина

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram