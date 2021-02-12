Народный депутат от ОПЗЖ задекларировал трату 200 тысяч гривен на "троллей"
Комментариев от нардепа пока не было
Комментариев от нардепа пока не было
Нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар воспользовался услугами "троллей" за 200 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные в его декларации, передает RegioNews.
Так, политик задекларировал оплату услуг "троллей" в размере 203 051 гривен. Официально оплата прошла 9 февраля. Кого нардеп имел в виду под "троллями" и какие именно услуги они ему предоставляли — неизвестно.
Комментариев от нардепа пока не было.
Ранее сообщалось, что у депутата от ОПЗЖ Столара умерла дочь.
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