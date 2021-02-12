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12 февраля 2021, 13:59 4

Народный депутат от ОПЗЖ задекларировал трату 200 тысяч гривен на "троллей"

12 февраля 2021, 13:59 4
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Комментариев от нардепа пока не было
Комментариев от нардепа пока не было
Фото из открытых источников
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Нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар воспользовался услугами "троллей" за 200 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные в его декларации, передает RegioNews.

Так, политик задекларировал оплату услуг "троллей" в размере 203 051 гривен. Официально оплата прошла 9 февраля. Кого нардеп имел в виду под "троллями" и какие именно услуги они ему предоставляли — неизвестно.

Комментариев от нардепа пока не было.

Ранее сообщалось, что у депутата от ОПЗЖ Столара умерла дочь.

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