Народний депутат від ОПЗЖ задекларував витрату 200 тисяч гривень на "тролів"
Коментарів від нардепа поки не було
Коментарів від нардепа поки не було
Нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар скористався послугами "тролів" за 200 тисяч гривень.
Про це свідчать дані його декларації, передає RegioNews.
Так, політик задекларував оплату послуг "тролів" у розмірі 203 051 гривень. Офіційно оплата пройшла 9 лютого. Кого нардеп мав на увазі під "тролями" і які саме послуги вони йому надавали — невідомо.
Коментарів від нардепа поки не було.
Раніше повідомлялося, що у депутата від ОПЗЖ Столара померла дочка.
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