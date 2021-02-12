Народний депутат від ОПЗЖ задекларував витрату 200 тисяч гривень на "тролів"

Коментарів від нардепа поки не було

Коментарів від нардепа поки не було

Фото з відкритих джерел

Нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар скористався послугами "тролів" за 200 тисяч гривень.

Про це свідчать дані його декларації, передає RegioNews.

Так, політик задекларував оплату послуг "тролів" у розмірі 203 051 гривень. Офіційно оплата пройшла 9 лютого. Кого нардеп мав на увазі під "тролями" і які саме послуги вони йому надавали — невідомо.

Коментарів від нардепа поки не було.

Раніше повідомлялося, що у депутата від ОПЗЖ Столара померла дочка.