У депутата от "ОПЗЖ" Столара умерла дочь
Старшая дочь депутата Диана умерла во сне от остановки сердца
Старшая дочь депутата Диана умерла во сне от остановки сердца
У народного депутата от партии “Оппозиционной платформы - За жизнь” Вадима Столара умерла дочь, которая проживает в Соединенных Штатах Америки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook депутата.
В нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами. Я очень прошу всех отнестись с пониманием и уважать право нашей семьи на частную жизнь", - написал Столар.
Ранее сообщалось, что 17 ноября скончался народный артист Украины Роман Виктюк.
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