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10 декабря 2020, 13:12 18

У депутата от "ОПЗЖ" Столара умерла дочь

10 декабря 2020, 13:12 18
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Старшая дочь депутата Диана умерла во сне от остановки сердца
Старшая дочь депутата Диана умерла во сне от остановки сердца
Фото: из открытых источников
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У народного депутата от партии “Оппозиционной платформы - За жизнь” Вадима Столара умерла дочь, которая проживает в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook депутата.

В нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами. Я очень прошу всех отнестись с пониманием и уважать право нашей семьи на частную жизнь", - написал Столар.

Ранее сообщалось, что 17 ноября скончался народный артист Украины Роман Виктюк.

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