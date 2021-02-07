"Укрзализныця" подняла сошедшие с рельсов вагоны на Днепропетровщине

Бригады УЗ приступили к ремонту колеи и контактной подвески

Бригады УЗ приступили к ремонту колеи и контактной подвески

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"Укразализныця" закончила подъем восьми сошедших с рельсов в Днепропетровской области грузовых вагонов, однако многие пассажирские поезда из-за ЧП все еще могут прибывать с опозданием.

Об этом и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский сообщил "Интерфаксу", передает RegioNews.

Подъём сошедших вагонов закончили в 8:00, сотрудники УЗ приступили к восстановлению пути, контактной подвески, устройств сигнализации и связи. Продолжается пропуск пассажирских поездов через место аварии с опущенными токоприемниками, грузовые едут исключительно в объезд", - сказал Перцовский.

Он также добавил, что пассажиров от станции "Запорожье", которые прибывают туда из-за смены маршрута поездов, доставляют в Днепр бесплатным челночным поездом. Возможны задержки поездов направления из/в Днепр, Запорожье, Новоалексеевку и Мариуполь на час-полтора.

Напомним, в ночь на 6 февраля, примерно в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов.

В результате этого повреждено железнодорожное полотно и электрическую опору (электропитания на аварийном участке отсутствует), вагоны, которые перевозили клинкер, перевернулись. Погибших и пострадавших нет.