На Днепропетровщине масштабная катастрофа на железной дороге: восемь вагонов сошли с рельсов
В ночь на 6 февраля, примерно в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В результате этого повреждено железнодорожное полотно и электрическую опору (электропитания на аварийном участке отсутствует), 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В 7:10 аварийными бригадами РЭС восстановлено электроснабжения на аварийном участке. В 7:30 восстановлено движение железнодорожного транспорта по 1-й колеи.
Как сообщили в "Укрзализныце", сейчас продолжаются работы по очистке аварийного участка от поврежденных элементов и восстановление железнодорожного полотна.
Железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов. Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием.
- поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
- поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
- поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;
- поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.
Напомним, 30 декабря экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов.