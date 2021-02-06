На Днепропетровщине масштабная катастрофа на железной дороге: восемь вагонов сошли с рельсов

Движение поездов в этом направлении задерживается больше чем на два часа

Движение поездов в этом направлении задерживается больше чем на два часа

Фото: Facebook

В ночь на 6 февраля, примерно в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области. В результате этого повреждено железнодорожное полотно и электрическую опору (электропитания на аварийном участке отсутствует), 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. В 7:10 аварийными бригадами РЭС восстановлено электроснабжения на аварийном участке. В 7:30 восстановлено движение железнодорожного транспорта по 1-й колеи. Как сообщили в "Укрзализныце", сейчас продолжаются работы по очистке аварийного участка от поврежденных элементов и восстановление железнодорожного полотна. Железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов. Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием. поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;

поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;

поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;

поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин. Напомним, 30 декабря экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов.

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