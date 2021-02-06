Стало известно, когда в ВСУ начнут COVID-вакцинацию и кто получит прививку первым
На конец февраля 2020 года запланировано начало вакцинации личного состава Вооруженных сил Украины. Вакцинировать будут специальные бригады по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении временного исполняющего обязанности командующего медицинских сил Сергея Халика.
Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных Силах прививки получат военнослужащие, сдерживающие вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал", - отметил он.
По его словам, иммунизация от COVID-19 должно проводиться исключительно с согласия человека.
Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля.