Стало известно, когда в ВСУ начнут COVID-вакцинацию и кто получит прививку первым

Первыми получить вакцинацию могут военные медики

Первыми получить вакцинацию могут военные медики

Фото: mil.gov.ua

На конец февраля 2020 года запланировано начало вакцинации личного состава Вооруженных сил Украины. Вакцинировать будут специальные бригады по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении временного исполняющего обязанности командующего медицинских сил Сергея Халика.

Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных Силах прививки получат военнослужащие, сдерживающие вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал", - отметил он.

По его словам, иммунизация от COVID-19 должно проводиться исключительно с согласия человека.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля.