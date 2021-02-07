В Украине зафиксировали более трех тысяч новых случаев covid-19
В Украине по состоянию на утро 7 февраля 2021 года зафиксировано 3370 новых больных коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
В больницы за прошедшие сутки госпитализировано 1 869 человек, умер 81 человек, выздоровели - 2 297 человек.
За минувшие сутки совершено 19500 тестирований (в частности методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 197 случаев;
- Винницкая область – 184 случая;
- Волынская область – 48 случаев;
- Днепропетровская область – 198 случаев;
- Донецкая область – 188 случаев;
- Житомирская область – 137 случаев;
- Закарпатская область – 169 случаев;
- Запорожская область – 86 случаев;
- Ивано-Франковска область – 454 случаи;
- Киевская область – 176 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 33 случая;
- Львовская область – 202 случая;
- Николаевская область – 118 случаев;
- Одесская область – 212 случаев;
- Полтавская область – 37 случаев;
- Ровенская область – 73 случая;
- Сумская область – 134 случая;
- Тернопольская область – 117 случаев;
- Харьковская область – 164 случая;
- Херсонская область – 50 случаев;
- Хмельницкая область – 97 случаев;
- Черкасская область – 20 случаев;
- Черновицкая область – 185 случаев;
- Черниговская область – 85 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 1 244 849 человек, выздоровело – 1 073 046 человек, умерло - 23 597 человек, проведено ПЦР-тестов – 6 391 722.
3 370 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности,...Posted by Максим Степанов on Saturday, February 6, 2021
Напомним, за прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 4310 лиц, зафиксировано 129 летальных случаев, госпитализировали 1884 больных, 7158 пациентов выздоровели.