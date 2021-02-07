В Украине зафиксировали более трех тысяч новых случаев covid-19

В частности, заболели 188 детей и 96 медработников

В частности, заболели 188 детей и 96 медработников

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на утро 7 февраля 2021 года зафиксировано 3370 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В больницы за прошедшие сутки госпитализировано 1 869 человек, умер 81 человек, выздоровели - 2 297 человек.

За минувшие сутки совершено 19500 тестирований (в частности методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 197 случаев;

Винницкая область – 184 случая;

Волынская область – 48 случаев;

Днепропетровская область – 198 случаев;

Донецкая область – 188 случаев;

Житомирская область – 137 случаев;

Закарпатская область – 169 случаев;

Запорожская область – 86 случаев;

Ивано-Франковска область – 454 случаи;

Киевская область – 176 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 202 случая;

Николаевская область – 118 случаев;

Одесская область – 212 случаев;

Полтавская область – 37 случаев;

Ровенская область – 73 случая;

Сумская область – 134 случая;

Тернопольская область – 117 случаев;

Харьковская область – 164 случая;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 97 случаев;

Черкасская область – 20 случаев;

Черновицкая область – 185 случаев;

Черниговская область – 85 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 1 244 849 человек, выздоровело – 1 073 046 человек, умерло - 23 597 человек, проведено ПЦР-тестов – 6 391 722.

3 370 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности,... Posted by Максим Степанов on Saturday, February 6, 2021

Напомним, за прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 4310 лиц, зафиксировано 129 летальных случаев, госпитализировали 1884 больных, 7158 пациентов выздоровели.