10:28  07 февраля
В Украине зафиксировали более трех тысяч новых случаев covid-19
10:56  07 февраля
В центре Черновцов произошел взрыв в торговом центре
09:50  07 февраля
Сутки на Донбассе: двое погибших и четверо раненых
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2021, 10:28 126

В Украине зафиксировали более трех тысяч новых случаев covid-19

07 февраля 2021, 10:28 126
Читайте також українською мовою
В частности, заболели 188 детей и 96 медработников
В частности, заболели 188 детей и 96 медработников
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине по состоянию на утро 7 февраля 2021 года зафиксировано 3370 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В больницы за прошедшие сутки госпитализировано 1 869 человек, умер 81 человек, выздоровели - 2 297 человек.

За минувшие сутки совершено 19500 тестирований (в частности методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 197 случаев;
  • Винницкая область – 184 случая;
  • Волынская область – 48 случаев;
  • Днепропетровская область – 198 случаев;
  • Донецкая область – 188 случаев;
  • Житомирская область – 137 случаев;
  • Закарпатская область – 169 случаев;
  • Запорожская область – 86 случаев;
  • Ивано-Франковска область – 454 случаи;
  • Киевская область – 176 случаев;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 33 случая;
  • Львовская область – 202 случая;
  • Николаевская область – 118 случаев;
  • Одесская область – 212 случаев;
  • Полтавская область – 37 случаев;
  • Ровенская область – 73 случая;
  • Сумская область – 134 случая;
  • Тернопольская область – 117 случаев;
  • Харьковская область – 164 случая;
  • Херсонская область – 50 случаев;
  • Хмельницкая область – 97 случаев;
  • Черкасская область – 20 случаев;
  • Черновицкая область – 185 случаев;
  • Черниговская область – 85 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 1 244 849 человек, выздоровело – 1 073 046 человек, умерло - 23 597 человек, проведено ПЦР-тестов – 6 391 722.

3 370 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, February 6, 2021

Напомним, за прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 4310 лиц, зафиксировано 129 летальных случаев, госпитализировали 1884 больных, 7158 пациентов выздоровели.

коронавирус COVID-19 статистика больные смерти выздоровление

Стало известно, когда в ВСУ начнут COVID-вакцинацию и кто получит прививку первым
06 февраля 2021, 16:02
Во Львове из-за пожара в многоэтажке погибла женщина (ВИДЕО)
06 февраля 2021, 13:29
В Украине выявили более 4 тысяч новых случаев COVID-19
06 февраля 2021, 10:29
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Как Кирилл Тимошенко добьет рейтинг Зеленского "Большим строительством" в 2021 году
Все публикации »
Сергей Лямец
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua