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На Донбассе зафиксировали шесть новых нарушений режима "тишины"
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06 февраля 2021, 10:09 281

На Донбассе зафиксировали шесть новых нарушений режима "тишины"

06 февраля 2021, 10:09 281
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Боевики произвели дистанционное минирование территории перед позициями ООС
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также, вблизи этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2. Неподалеку Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщают в штабе.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

ООС война Донбасс военная техника обстрел

 
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