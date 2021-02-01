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01 февраля 2021, 11:36 50

В Киеве на Андреевском спуске произошла смертельная резня: что известно

01 февраля 2021, 11:36 50
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Рixabay
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В Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом во время конфликта напал на прохожего и нанес ему смертельное ранение. Правоохранители открыли уголовное производство.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда 37-летний потерпевший прогуливался на Андреевском спуске. Там между ним и компанией молодых людей произошел конфликт.

"Один из парней, находясь в пьяном состоянии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.

После этого 26-летнего мужчину, который напал на прохожего, задержали правоохранители. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью второй статьи 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в июле 2020 года на Киевщине мужчина устроил стрельбу по прохожим.

криминал Киев полиция криминальное дело ранение

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