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29 января 2021, 11:59 87

Рада ввела 100-тысячные премии для отличников со сдачи ВНО

29 января 2021, 11:59 87
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Премировать будут участников ЗНО, которые будут поступать в украинские вузы
Премировать будут участников ЗНО, которые будут поступать в украинские вузы
Фото из открытых источников
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Верховная рада приняла за основу и в целом проект постановления №4559 о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания. За него проголосовали 312 депутатов.

Об этом пишет RegioNews.

Премировать будут участников ВНО, поступающих в украинские вузы. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен.

Премию ежегодно будут присуждать соискателям общего среднего образования текущего года, которые сдали ВНО по четырем и более учебным предметам на общую сумму баллов не менее 790 баллов, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из учебных предметов.

Речь идет о выпускниках, которые зачислены в текущем году в учреждения высшего образования в Украине и подписали договор об обучении с украинским вузом.

Если в перечень претендентов попало менее тридцати лиц или их тридцать ровно, премию присуждают всем из них.

В случае же, если в перечень претендентов попало более тридцати человек, ее присуждают тем, чей результат (общая сумма баллов по четырем учебным предметам) является большим по меньшей мере на 1 балл, нежели результат тридцать первого претендента в перечне.

Так, ранее комитет по вопросам образования, науки и инноваций уже принял решение по соответствующему проекту постановления №4559. Он рекомендовал ВР принять документ за основу и в целом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ВНО может стать платным.

Верховная Рада
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