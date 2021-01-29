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29 січня 2021, 11:59 87

Рада ввела 100-тисячні премії для відмінників зі складання ЗНО

29 січня 2021, 11:59 87
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Преміювати будуть учасників ЗНО, що вступатимуть до українських вишів
Преміювати будуть учасників ЗНО, що вступатимуть до українських вишів
Фото з відкритих джерел
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Верховна рада схвалила за основу і в цілому проєкт постанови №4559 про премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання. За нього проголосували 312 нардепів.

Про це пише RegioNews.

Преміювати будуть учасників ЗНО, що вступатимуть до українських вишів. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень.

Премію щороку будуть присуджувати здобувачам загальної середньої освіти поточного року, які склали ЗНО з чотирьох і більше навчальних предметів на загальну суму балів не менше 790 балів, у тому числі на 200 балів за щонайменше один із навчальних предметів.

Йдеться про випускників, які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання з українським вишем.

Якщо до переліку претендентів потрапило менш як тридцять осіб або їх тридцять рівно, премію присуджують усім із них.

У разі ж, якщо до переліку претендентів потрапило понад тридцять осіб, її присуджують лише тим, чий результат (загальна сума балів із чотирьох навчальних предметів) є більшим щонайменше на 1 бал за результат тридцять першого претендента у переліку.

Так, раніше комітет з питань освіти, науки та інновацій вже прийняв рішення за відповідним проектом постанови №4559. Він рекомендував ВР прийняти документ за основу і в цілому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ЗНО може стати платним.

Верховна Рада
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