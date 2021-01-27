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27 января 2021, 20:01 49

В Червонограде на Львовщине подрались два депутата городского совета

27 января 2021, 20:01 49
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Во время сессии депутаты дрались и употребляли нецензурную лексику
Во время сессии депутаты дрались и употребляли нецензурную лексику
Фото: скриншот видео
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В городе Червоноград Львовской области во время сессии городского совета возник конфликт между депутатами Дмитрием Даренским от "Слуги народа" и Петром Остапюком от "Европейской солидарности", который перерос в драку.

Видео инцидента обнародовал в Facebook блогер Александр Климов, передает RegioNews.

Сначала между депутатами возникла словесная перепалка с использованием брани и нецензурных высказываний, затем Даренский набросился на Остапюка с кулаками, а тот начал ему "отвечать" симметричным образом.

Также Климов процитировал перепалку между депутатами:

Дмитрий Даренский: "Ну вы пи*оры…"

Петр Остапюк: "Да сам ты пи*ор!"

Даренский: "Ты пи*ор!"

Остапюк: "Ты пи*ор!"

Даренский срывается с места и бьет Остпюка рукой в плечо.

Остапюк тоже подрывается.

Даренский: "Гн*да, бл*дь ты, сука, крадун, бл*дь!"

Степан Дмуховский (партия "Батькивщина"): "Это же не Верховная Рада!"

Впоследствии мэр Червонограда Андрей Заливский порекомендовал депутатам "решить личные вопросы за пределами сессионного зала".

Напомним, 26 января в ходе сессии Изюмского городского совета Харьковской области депутаты устроили драку, в результате чего мэр вынужден был объявить перерыв. Подрались представитель партии "Нові обличчя" Анатолий Жидков и представитель ОПЗЖ Денис Штейман.

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