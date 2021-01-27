В Червонограде на Львовщине подрались два депутата городского совета
В городе Червоноград Львовской области во время сессии городского совета возник конфликт между депутатами Дмитрием Даренским от "Слуги народа" и Петром Остапюком от "Европейской солидарности", который перерос в драку.
Видео инцидента обнародовал в Facebook блогер Александр Климов, передает RegioNews.
Сначала между депутатами возникла словесная перепалка с использованием брани и нецензурных высказываний, затем Даренский набросился на Остапюка с кулаками, а тот начал ему "отвечать" симметричным образом.
Также Климов процитировал перепалку между депутатами:
Дмитрий Даренский: "Ну вы пи*оры…"
Петр Остапюк: "Да сам ты пи*ор!"
Даренский: "Ты пи*ор!"
Остапюк: "Ты пи*ор!"
Даренский срывается с места и бьет Остпюка рукой в плечо.
Остапюк тоже подрывается.
Даренский: "Гн*да, бл*дь ты, сука, крадун, бл*дь!"
Степан Дмуховский (партия "Батькивщина"): "Это же не Верховная Рада!"
Впоследствии мэр Червонограда Андрей Заливский порекомендовал депутатам "решить личные вопросы за пределами сессионного зала".
Напомним, 26 января в ходе сессии Изюмского городского совета Харьковской области депутаты устроили драку, в результате чего мэр вынужден был объявить перерыв. Подрались представитель партии "Нові обличчя" Анатолий Жидков и представитель ОПЗЖ Денис Штейман.