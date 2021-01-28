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28 января 2021, 09:06 569

Экс-главе Коцюбинского неизвестные сожгли автомобиль

28 января 2021, 09:06 569
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Пострадавшая связывает это со своей деятельностью
Фото: Facebook
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Бывшей поселковой главе Коцюбинского, что в Киевской области, Ольге Матюшиной в ночь на 27 января сожгли автомобиль.

Как передает RegioNews, об этом Матюшина написала на странице в Facebook.

По ее словам, поджог заметили около 02:30, вызвали спасателей. Несмотря на то, что пожарные прибыли достаточно быстро, автомобиль сгорел.

Позиция полиции - нормальным людям машины не жгут. Позорно злорадствуют от поджога, говорят хорошая машина была. Говорят, что расследовать ничего не будут, ибо когда Матюшина была мэром квартир им не давала", - написала она.

Матюшина связывает поджог с попыткой местной власти подавить активность других людей в Коцюбинском через показательное "наказание" кого-то известного в поселке и регионе.

Напомним, в Каменце-Подольском неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета.

поджог пожар полиция авто глава
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