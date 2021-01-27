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27 января 2021, 13:55 5

В Минздраве уверяют, что доступ к вакцине от COVID-19 будет у каждого украинца

27 января 2021, 13:55 5
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Там говорят, что люди смогут узнать адрес ближайшего пункта вакцинации, прийти и сделать прививку
Там говорят, что люди смогут узнать адрес ближайшего пункта вакцинации, прийти и сделать прививку
Фото: Минздрав
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В Украине после получения вакцины от коронавируса начнется первый этап вакцинации. В Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех.

Как пишет RegioNews, об этом онлайн-дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, вакцинация будет проводиться в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи. Также параллельно будут работать мобильные бригады, которые будут выезжать в учреждение здравоохранения и организованные коллективы - школы, предприятия.

"На одну мобильную бригаду рассчитывается количество проведенных прививок, это около 100 в сутки. В то время, как в пунктах прививок, меньше, но там доступность будет больше. Но все будут иметь доступ", - сказал Ляшко.

Он добавил, что люди смогут узнать адрес ближайшего пункта вакцинации, прийти и сделать прививку.

Также Ляшко отметил, что во второй половине 2021 года на рынке будет большее количество вакцин от COVID и они будут дешевле. Это позволит сделать прививки большему количеству людей.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует разработать план вакцинации от коронавируса для каждой области.

коронавирус Украина вакцина Минздрав больницы
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