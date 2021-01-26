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26 января 2021, 09:02 11

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 779 новых случаев

26 января 2021, 09:02 11
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Выздоровели за прошедшие сутки 12 538 пациентов
Фото: из открытых источников
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В Украине за 25 января с диагнозом COVID-19 госпитализировали 891 больного, было зафиксировано 133 летальных случаев.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2779 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине. За прошедшие сутки, 25 января, в частности, заболели 95 детей и 175 медработников", - отметил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 197 107 человек;
  • выздоровели - 965 835 человек;
  • летальных исходов - 22 057;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 125 257.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 2 516 новых случаев COVID-19.

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