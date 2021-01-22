В Киеве под зданием Рады задержали вооруженного мужчину
На месте работает следственно-оперативная группа
На месте работает следственно-оперативная группа
На улице Садовой в Киеве у здания комитетов Верховной Рады задержали человека с ножом и предметом, похожим на огнестрельное оружие.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице журналиста Ивана Жеведь, пишет RegioNews.
"В Киеве, на улице Садовой возле комитетов ВР задержан мужчина с ножом и предметом похожим на оружие", — написал он в соцсети.
На фото видно, что руки мужчины в пальто закованные в наручники.
В Печерском райотделе полиции Telegram-канала Pavlovsky News подтвердили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Однако подробности готовы сообщить позже.
Напомним, на Виннитчине 9 вооруженных мужчин пытались захватить магазин местной предпринимательницы.
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