В Минздраве рассказали, где в стране самая худшая эпидситуация

Послаблять карантин все еще нельзя во всех областях и в столице

Послаблять карантин все еще нельзя во всех областях и в столице

Фото: из открытых источников

В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 22 января наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев. Также отмечается, что самый низкий показатель заболеваемости наблюдается в Кировоградской области, в Закарпатской области и в Херсонской области. Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 5348 человек.

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