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В Минздраве рассказали, где в стране самая худшая эпидситуация
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22 января 2021, 11:02 9

В Минздраве рассказали, где в стране самая худшая эпидситуация

22 января 2021, 11:02 9
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Послаблять карантин все еще нельзя во всех областях и в столице
Послаблять карантин все еще нельзя во всех областях и в столице
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 22 января наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Также отмечается, что самый низкий показатель заболеваемости наблюдается в Кировоградской области, в Закарпатской области и в Херсонской области.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 5348 человек.

карантин коронавирус пандемия регионы область
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