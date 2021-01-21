У Житомирській області звільнили начальника поліції через вибивання свідчень його підлеглими

Також облуправління поліції перепросило постраждалих та їхні родини за дії співробітників

Також облуправління поліції перепросило постраждалих та їхні родини за дії співробітників

Фото з відкритих джерел

Головне управління Національної поліції в Житомирській області звільнило з посади начальника Малинського відділення поліції через те, що його підлеглі вибивали свідчення з юнаків, один із яких виявився родичем українського дипломата.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби обласної поліції.

"На цей час у діях поліцейських Малинського відділення встановлено низку порушень. Відтак 21 січня відповідним наказом начальника ГУНП керівник підрозділу усунутий із посади, працівники групи реагування відсторонені від виконання службових обов’язків до завершення перевірки та прийняття кінцевого рішення", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розслідування продовжується. За його результатами прийматиметься рішення щодо подальшого проходження служби працівниками, притягнення керівників до дисциплінарної відповідальності, а також усі матеріали будуть скеровані до Територіального управління Державного бюро розслідувань.

Також облуправління поліції перепросило постраждалих та їхні родини за дії співробітників.

Про сам випадок 20 січня у своєму Facebook написав перший секретар посольства України в Великобританії Денис Сєнік. Тоді, за його словами, його 18-річного племінника Арсена жорстоко побили працівники поліції в селі Маклаївка Малинського району.

"14 січня 2021 року о 19.30 він вийшов на прогулянку зі своїм другом, який гостював у бабусі в тому ж селі. Зненацька їх обігнав автомобіль білого кольору. Позаду зупинився інший автомобіль, позашляховик "Мітсубісі". З них вискочило близько десяти невідомих, які без пояснень почали бити хлопців по голові, животу і відібрали телефони. Били кулаками і ногами, не даючи можливості щось сказати і підвестися на ноги. Потім хлопців витягли на проїзджу частину дороги і вимагали сказати, де автомобіль "Мазда", продовжуючи бити ногами…", — написав Сєнік.

Він наголосив, що хлопці почали говорити про поліцію і один з нападників сказав, що він сам працівник поліції під прикриттям.

"Через 5 хвилин з’явився автомобіль поліції з логотипами, з якого вийшли два поліцейських у формі. Молодий поліцейський підійшов до Арсена, коли той був на землі, витягнув пістолет, звів курок, притулив пістолет до чола і натиснув на гачок. Пістолет не був заряджений. Після цього поліцейський ударив Арсена пістолетом. На обурення Арсена інший поліцейський відповів ударом ноги в голову", - зауважив Сєнік.

Потім, за його словами, хлопців відвезли в Малинське відділення поліції, де від них вимагали зізнатися в крадіжці автомобіля і відпустили тільки вночі.

Це буде довгий пост і ніколи в житті не думав, що доведеться його писати. Але ситуація розвивається так, що якщо його... Posted by Denys Sienik on Tuesday, January 19, 2021

Після допису дипломата поліція призначила службове розслідування.

Нагадаємо, 21 січня Кабмін звільнив заступника Уруського Немілостівого.