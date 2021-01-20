В Киеве взорвался газ в пятиэтажке: снесло окна, никто не пострадал

Взрыв произошел в 5-этажном жилом доме в Днепровском районе по адресу улица Курнатовского, 24

Взрыв произошел в 5-этажном жилом доме в Днепровском районе по адресу улица Курнатовского, 24

Фото из открытых источников

В Киеве произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В одной из квартир взорвался газ во время сварочных работ, пострадавших в результате инцидента нет.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что взрыв произошел в 5-этажном жилом доме в Днепровском районе по адресу улица Курнатовского, 24. На месте спасатели установили, что в квартире на третьем этаже на кухне произошел взрыв газа без последующего горения.

"В результате вылетели 2 стеклопакета (в кухне и комнате). По предварительным данным, двое мужчин проводили газосварочные работы на стояке, когда произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстоятельства данного инцидента устанавливает следствие.

Напомним, 21 июня 2020 года произошел взрыв в многоэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва рухнули перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.