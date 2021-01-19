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19 января 2021, 11:59

В Минздраве запустили карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19

19 января 2021, 11:59
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Всего в Украине 2 373 пункты, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус
Всего в Украине 2 373 пункты, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус
Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения Украины запустило карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. На карте можно найти адрес ближайшего пункта забора материалов на тест.

Как пишет RegioNews, соответствующую карту опубликовано на сайте Минздрава.

В соответствии с этой картой, в целом в Украине 2 373 пункта, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус. В частности, в Киеве - 65, Львовской области - 145, Харьковской - 110, Одесской - 76 таких пунктов.

Напомним, что в Украине количество умерших от COVID-19 составила более 21 тысячи.

коронавирус Украина Минздрав Министерство тесты
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