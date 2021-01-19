В Минздраве запустили карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19

Всего в Украине 2 373 пункты, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус

Всего в Украине 2 373 пункты, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины запустило карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. На карте можно найти адрес ближайшего пункта забора материалов на тест.

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