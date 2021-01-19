В Минздраве запустили карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19
Всего в Украине 2 373 пункты, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус
Всего в Украине 2 373 пункты, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус
Министерство здравоохранения Украины запустило карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. На карте можно найти адрес ближайшего пункта забора материалов на тест.
Как пишет RegioNews, соответствующую карту опубликовано на сайте Минздрава.
В соответствии с этой картой, в целом в Украине 2 373 пункта, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус. В частности, в Киеве - 65, Львовской области - 145, Харьковской - 110, Одесской - 76 таких пунктов.
Напомним, что в Украине количество умерших от COVID-19 составила более 21 тысячи.
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