Степанов призвал украинцев сдавать ПЦР-тесты на COVID-19

У семейных врачей есть средства для тестирования, считает министр

У семейных врачей есть средства для тестирования, считает министр

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что ситуация с эпидемией в стране все равно остается напряженной. По его словам, у семейных врачей есть средства как для ПЦР-тестирования, так и экспресс-тесты на антиген, которые позволяют быстро устанавливать диагноз COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил на брифинге.

Так, за последнюю неделю, с 11 по 17 января 2021 года, в Украине было сделано 182 437 тестирований методом полимеразной цепной реакции: обнаружили 44 620 случаев заболевания COVID-19, в больницы попали 13 555 человек, а выписаны из больниц 15 882 человека.

На прошлой неделе было выявлено 44 620 случаев заболевания COVID-19 в целом по стране. В то же время, количество ПЦР-тестирований, а это основной диагностический метод для установления диагноза COVID-19, в стране было за неделю сделано 182 437 тестирований", - отметил министр.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 3034 человек.