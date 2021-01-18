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18 января 2021, 10:21 9

Степанов призвал украинцев сдавать ПЦР-тесты на COVID-19

18 января 2021, 10:21 9
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У семейных врачей есть средства для тестирования, считает министр
У семейных врачей есть средства для тестирования, считает министр
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что ситуация с эпидемией в стране все равно остается напряженной. По его словам, у семейных врачей есть средства как для ПЦР-тестирования, так и экспресс-тесты на антиген, которые позволяют быстро устанавливать диагноз COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил на брифинге.

Так, за последнюю неделю, с 11 по 17 января 2021 года, в Украине было сделано 182 437 тестирований методом полимеразной цепной реакции: обнаружили 44 620 случаев заболевания COVID-19, в больницы попали 13 555 человек, а выписаны из больниц 15 882 человека.

На прошлой неделе было выявлено 44 620 случаев заболевания COVID-19 в целом по стране. В то же время, количество ПЦР-тестирований, а это основной диагностический метод для установления диагноза COVID-19, в стране было за неделю сделано 182 437 тестирований", - отметил министр.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 3034 человек.

коронавирус вирус болезнь Минздрав пандемия Максим Степанов
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